Kolejny Spacer z leśnikiem w Nadleśnictwie Polanów [zdjęcia]

- Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – na spotkanie, które zorganizowaliśmy w minioną sobotę (24 lutego) przybyło ok. 60 osób – mówi Nadleśniczy Jacek Todys. - To pokazuje, że zainteresowanie naszymi wyprawami w ramach cyklu Spacer z leśnikiem, za każdym razem rośnie. Co nas bardzo cieszy! Cieszy nas także, że wśród uczestników widzimy także młodszych piechurów, którzy chętnie słuchają o historii naszych terenów. Do tego cieszy nas niezmiernie sobotnia aura, która była dla nas naprawdę łaskawa. Ustały opady deszczu, chmury się rozpierzchły i nieoczekiwanie wyszło słońce.

I choć miała to być wyprawa typowo zimowa, to ze względu na zmiany pogodowe, podczas wyprawy, można było trafić na kilka znaków zbliżającej się wiosny. M. in. kwitnąca leszczyna, czy przebiśniegi.

- Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do naszego Spaceru z leśnikiem. I już dziś zapowiadamy – będą kolejne – zaznacza Nadleśniczy Jacek Todys. - Korzystając z okazji dziękujemy Arturowi Dropko, który podczas naszej pieszej wycieczki podzielił się z nami wiedzą historyczną. Dziękujemy również Katarzynie Mażulis, która ugościła nas w swoim gospodarstwie agroturystycznym w Warblewie.