Kolizja na trasie z Osiek do Łaz. Z promilami, bez uprawnień

25-letni kierowca auta marki Citroen nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wpadł w poślizg i jak mówi Izabela Sreberska, "złapał kołem pobocze" i się zatrzymał: - Mężczyzna został przebadany alkomatem, okazało się, że ma 0,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

1500 złotych wynosi teraz mandat za jazdę bez prawa jazdy, a dokładnie za jazdę bez odpowiednich uprawnień. Co więcej, jeśli policjant stwierdzi, że wykroczenie jest bardzo poważne, kieruje sprawę do sądu, a ten może wymierzyć karę aż 30 tysięcy złotych.

Ustawowa kara za jazdę po wpływem alkoholu, to pozbawienie wolności do lat 3. Do tego dochodzi konieczność zapłaty pieniędzy na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Do tego dochodzi zakaz prowadzenia pojazdów, ale kierowca Citroena nie może utracić uprawnień, których nie posiadał.