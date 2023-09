Kolonoskopia ratuje życie. Trwają zapisy na darmowe badania w Koszalinie

Jak zdradza Beata Niestryjewska, która jest koordynatorem programu realizowanego przez Poliklinikę, do tej pory pracownia wykonała ponad dwa tysiące bezpłatnych kolonoskopii.

- W około 40 procentach badań lekarze wysłali próbki do badań histopatologicznych, z czego można wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze jak dokładni są nasi lekarze, po drugie jak wiele osób ma zmiany na jelicie, którym należy się przyjrzeć.

By się umówić na badania, należy zadzwonić pod numer 538 816 656.

Pacjent zgłaszający się do pracowni otrzymuje do wypełnienia odpowiednią ankietę, instrukcję przygotowania do kolonoskopii oraz potrzebny do tego celu preparat. Termin badania jest krótki (kilka tygodni).