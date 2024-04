Komediowa Majówka w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie

Czy od nagłego przypływu ogromnej sumy pieniędzy można zwariować? Można. Czy w związku z tym można podejmować nierozsądne decyzje? Jak najbardziej. A czy można dzięki temu popaść w narastające kłopoty. Oj, tak… O tym wszystkim przekonuje się bohater kryminalnej farsy Raya Cooneya „Kochane pieniążki”, przeciętny londyński księgowy Henry. Oto pewnego dnia niecierpiący swojej pracy Henry przynosi do domu walizkę pełną pieniędzy, która trafiła do jego rąk przez zupełny przypadek. Nasz bohater widzi w tym swoją życiową szansę. Planuje natychmiastowe rzucenie pracy i wieczorny lot do Barcelony… I wtedy zaczynają się kłopoty.

Widzowie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego doskonale znają twórczość mistrza angielskiej farsy Raya Cooneya z przebojowego spektaklu „Mayday” (również w reż. Zdzisława Derebeckiego), który święcił triumfy na scenie BTD. „Kochane pieniążki” to farsa tak samo śmieszna, grana w równie szalonym tempie, z przezabawnymi dialogami i piętrzącymi się komicznymi sytuacjami. Można ją zobaczyć w piątek 3 maja oraz sobotę 4 maja (godz. 19).