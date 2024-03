Konfiskata auta za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy już od czwartku!

Jeśli u zatrzymanej osoby zostanie stwierdzone przekroczenie 1,5 promila we krwi, to również na tej podstawie ma stracić samochód. Taka kara ma nie ominąć tych, którzy uciekną z miejsca zdarzenia, podczas którego doszło do śmierci innego uczestnika wypadku lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu wielu osób.

Co ciekawe, w zeszłym roku zanotowano znaczący spadek liczby ujawnionych pijanych kierowców. I to aż o ponad 20 procent - w roku 2022 policjanci na Pomorzu Zachodnim zatrzymali 5335 kierujących pod wpływem alkoholu (4281 w stanie nietrzeźwości i 1054 w stanie po użyciu alkoholu).

- Spośród tej liczby 224 osoby miały w wydychanym powietrzu powyżej pół promila. Pozostałe 107 to osoby po spożyciu alkoholu, czyli miały poniżej pół promila. Dodatkowo 32 osoby były pod wpływem środków odurzających. Jeśli chodzi o ten rok, to od stycznia do pierwszych dni marca zatrzymaliśmy 29 nietrzeźwych osób, czyli tych mających powyżej pół promila alkoholu - wylicza rzeczniczka, dodając przy tym, że wśród zatrzymanych dominują osoby, które miały poniżej 1,5 promila.

- Od 0,5, do 1,2 promila to najczęstszy przedział, z którym się spotykamy. To w dalszym ciągu za dużo, wsiadanie za kółko po spożyciu alkoholu albo po imprezie dzień później może doprowadzić do tragedii, a zatrzymane osoby muszą liczyć się z coraz dotkliwszymi karami - podsumowała Monika Kosiec.