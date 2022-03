Koniec czarnej serii. Młyny Stoisław Koszalin z wygraną w Elblągu

Koszalinianki zakończyły w ten sposób koszmarną serię 7. ligowych porażek z rzędu. Na zwycięstwo czekały od 3 lutego (28:25 z Suzuki Koroną Kielce). Pierwsza połowa należała do Startu, który rozpoczął od prowadzenia 2:0. Konto Młynów otworzyła w 5. min Żaneta Lipok. W 6. było 2:2, ale w ciągu następnych 10. min, Start odskoczył na 4 gole (9:5).

Nie załamało to koszalinianek. W 23. min odrobiły straty (10:10), jednak końcówka tej odsłony należała do rywalek. Po zmianie stron na 14:11 podwyższyła Paulina Stapurewicz. Odpowiedzią Młynów były 4 gole, na pierwsze prowadzenie 15:14. Do 46. min przechodziło ono z rąk do rąk.

Po trafieniach Lipok i Martyny Żukowskiej, w 47. min zrobiło się 22:20 i już do końca meczu Młyny utrzymywały przewagę 1-3 goli. Ostatnie trafienie - na 27:24 - uzyskała Lipok, dla której był to 11 gol na 14 rzutów! W końcówce rywalki grały w przewadze, ale odrobiły tylko część strat.