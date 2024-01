Koniec procesu w sprawie zabójstwa w Koszalinie. Wyrok poznamy 30 stycznia

Prokurator Struś-Prokop, która od początku nadzorowała czynności procesowe w sprawie, była na miejscu zdarzenia, w piątek obrazowo przypomniała, co tam zastała.

Do zabójstwa ze zgwałceniem Marii K. doszło w nocy z 13 na 14 marca 2022 r. w wiacie śmietnikowej przy ul. Moniuszki w Koszalinie. Prokuratura rejonowa o ten czyn oskarżyła Ukraińca Andrija K.

Wskazała, że bez wątpienia skarżony miał dwa telefony. Jeden zostawił w domu zanim spotkał się z Marią K., drugi zgubił. Dowody z logowania wskazują, że stało się to w okolicy miejsca zbrodni i oskarżony wrócił tam dzień później.

Wskazała, że oskarżony zmieniał wyjaśnienia dotyczące jego kontaktów seksualnych z Marią K., która była dziewczyną syna partnerki mężczyzny. Ostatecznie się do nich przyznał. Mówił, że ostatni raz uprawiali seks 11 marca, ale dowody, jak przekonywała w mowie końcowej prokurator, temu przeczą.

W ocenie prokurator zebrane dowody na miejscu zdarzenia, badania genetyczne, analizy kryminalne wskazują na to, że "sprawca działał z zamiarem bezpośrednim".

Ponadto w jej ocenie oskarżony działał w warunkach powrotu do przestępstwa, które popełnił na terenie Ukrainy. Tam skazywany był dwukrotnie za umyślne przestępstwo przeciwko życiu. Od 1 października 2010 r. do 28 marca 2019 r. odbywał ostatnią karę orzeczoną wyrokiem sądu w Armiańsku na Krymie z 2012 r. Wyszedł na mocy amnestii.

- W polskim kodeksie karnym obowiązuje domniemanie niewinności. Dowody powinny być punktem wyjścia. One podlegają ocenie. W tej sprawie to kluczowe. Wszelkie niewyjaśnione kwestie należy interpretować na korzyść oskarżonego. Nie jest tak, że ostatnia osoba widziana z ofiarą jest sprawcą. Zebrane dowody nie wskazują, że oskarżony miał zgwałcić i zabić – powiedział obrońca.

Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej mec. Bogusław Szpinda poparł wniosek prokurator, również w kwestii zadośćuczynienia. Przyznał, że oskarżycielka posiłkowa faktycznie w sądzie mówiła, że nie chce pieniędzy od oskarżonego, że utraciła córkę, a to największa krzywda, ale właśnie z tych względów, co podkreślił mec. Szpinda, poparł wniosek.

Zaznaczył, że opinie seksuologa i psychologa nie wskazały na zaburzenia u oskarżonego. W ocenie obrony brak dowodu, że do zabójstwa doszło, zanim oskarżony wrócił do miejsca zamieszkania. W próbkach pobranych spod paznokci ofiary nie było materiału genetycznego oskarżonego. Andrij K. miał na twarzy co najwyżej drobne zadrapania, które mogły powstać w zupełnie innych okolicznościach. Zdaniem obrońcy, tam nie było przemocy seksualnej, mógł być dobrowolny seks.