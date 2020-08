Koniec programów typu 500 plus? Bony zamiast pieniędzy? Minister zapowiada poważne zmiany To nie żart! [29.08.2020]

Szefowa nowo powołanego resortu przyznała w rozmowie z Business Insider, iż nie tylko w 2020, ale w całej kadencji PiS-u, czyli do 2023 r., nie będzie nowych programów polegających na przyznawaniu określonym grupom dodatkowych pieniędzy.

Koniec programów typu 500 plus? Co zamiast dopłat od 2020 r.

Jadwiga Emilewicz oświadczyła, że co prawda nie przewiduje nowych programów takich jak 500 plus czy 300 plus, jednak nie oznacza to, że rząd przestanie pracować nad kolejnymi programami wspierającymi rodziny wielodzietne. Tyle że pomoc będzie następować poprzez usługi, a nie wypłatę pieniędzy.

Ma to wspomóc tzw. modę na rodzinę, która rozwija się m.in. we Francji i USA.

Opłaty za prąd dla gospodarstw domowych wzrosną o ok. 10 proc. Droższe będą też inne usługi i towary. Ale dla osłony rząd nie da rodzinom nowych pieniędzy do ręki, lecz wesprze je usługami. Jakimi? Władze dopiero nad tym pracują.

Dotychczasowe programy „plusowe”