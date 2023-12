Koniec ruchu wahadłowego na dawnej drodze krajowej nr 6 w okolicach Biesiekierza. Już po remoncie [ZDJĘCIA]

To było jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w regionie. Co roku dochodziło tu do nawet kilkunastu stłuczek i kilku poważnych wypadków drogowych. Teraz, za 4 miliony złotych, skrzyżowanie dawnej DK6 z drogami gminnymi na Laski Koszalińskie i do Parsowa zostało solidnie przebudowane. I powinno być już bezpieczne.

Mieszkańcy okolicznych miejscowości przypominają, że w sprawie tej drogi i skrzyżowania protestowali, pisali też do zarządców prośby o interwencję. Musieli czekać długo na odzew. Ale wreszcie się doczekali.