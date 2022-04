Konkurs wiedzy o Europie. Stawką wyjazd do Brukseli.

Do rywalizacji w auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6e przystąpili uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: bytowskiego, złotowskiego, sławieńskiego, człuchowskiego, białogardzkiego, drawskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, szczecineckiego, gryfickiego, wałeckiego i z Koszalina. Przez 45 minut musieli wykazać się wiedzą na temat Unii Europejskiej i - szerzej - kontynentu europejskiego w ogóle (przedział czasowy to lata 1945-2022). Laureaci z trzech pierwszych miejsc w nagrodę bezpłatnie wyjadą do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

- Liczę na to, że ten pilotażowy konkurs stanie się zwyczajem każdego roku - powiedział dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego. - Trzeba przyznać, że zakres wiedzy - a więc i poziom trudności - jest szeroki. Wierzę jednak, że jesteście państwo dobrze przygotowani - mówił podczas otwarcia. - Spotkamy się na tym konkursie w specyficznym, trudnym momencie. Za naszymi granicami toczy się wojna, uważana przez niektórych analityków i komentatorów, za wojnę o wolną Europę. Ale jednym z elementów projektu europejskiego jest forum wsparcia dla Ukrainy. Oczekujemy, że ten kraj zostanie włączony do struktur unijnych - dodał.