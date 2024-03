Korepetycje. Konieczność dziejowa. Nie są tanie, ale według rodziców są niezbędne

- I mówimy tylko o wsparciu z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz z przedmiotów rozszerzonych na maturze - wylicza koszalinianka. Co roku robi przegląd ofert i wybiera, jej zdaniem, najlepsze. Ceny w Koszalinie wahają się od 50 zł do nawet 150 zł za godzinę. - Tyle chce korepetytor z biologii, praca indywidualna. Ale wiem, że w Koszalinie jest nauczycielka, która inkasuje też 250 zł za godzinę za biologię dla kandydatów na medycynę - dodaje.

- Podstawa programowa jest mocno przeładowana. Nauczyciele realizują ją, bo są do tego zobligowani. Często brakuje czasu na utrwalanie wiedzy i indywidualizację. Poza tym potencjał uczniów w klasie jest bardzo zróżnicowany, więc wprowadzenie indywidualnego podejścia do ucznia jest bardzo utrudnione. Jeżeli uczeń jest słaby, to na pewno potrzebuje dodatkowych zajęć. W wielu szkołach organizowane są konsultacje, kiedy nauczyciel może coś wytłumaczyć, ale najczęściej uczniowie boją się na nie przychodzić, więc sięgają po korepetycje - zauważa Bożena Mrozek, wieloletnia nauczycielka chemii ze Słupska.