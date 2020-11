Koronawirus: co gdzie wolno i ilu osobom. Lista najnowszych ograniczeń 4.11.2020 OPRAC.: Michał Borkowski

MASKINosimy je – zakrywając zarówno usta, jak i nic – w przestrzeni publicznej, a więc nie tylko w sklepach czy autobusach, ale po prostu wychodząc z domu (oprócz lasów i parków). Uwaga! Nie zdejmuj maski już wchodząc do swojej klatki schodowej – korytarz jest bardziej zdradliwy niż przestrzeń zewnętrzna z uwagi na mniejszy ruch powietrza i małe odległości między mijającymi się sąsiadami.

Koronawrus w Polsce oraz ograniczenia. Czy można iść na siłownię i basen? Ile osób wejdzie do kawiarni, a ile do kościoła? Jak liczne mogą być wesela i dyskoteki, ile miejsc zająć w autobusie i co które w kinie? Kiedy cię nie wpuszczą do marketu i jak twoje dzieci muszą się uczyć zależnie od wieku? No i gdzie bez maseczki nie wlepią ci mandatu.