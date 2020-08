Koronawirus: Koszalin trafi do żółtej strefy? Dowiemy się w czwartek

O mniejszej ilości przypadków w całym kraju - 548 - informowało też wczoraj Ministerstwo Zdrowia.Przez ostatnie kilka dni zaobserwować możemy spadek zachorowań w naszym regionie. Na początku sierpnia bywały dni, kiedy przybywało nam ponad 20 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Winne było temu ognisko w fabryce okien. Jak nas informowała Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu, - pracownicy, członkowie ich rodzin i osoby, które miały z nimi kontakt to grupa około 50 osób zakażonych koronawirusem. Osoby z kontaktu są na kwarantannie, więc jest duże prawdopodobieństwo, że to ognisko jest pod kontrolą. Ale jak pokazują przykłady z kraju w każdej chwili może pojawić się nowe ognisko - wesela, pogrzeby, to nich często dochodzi do zakażeń.

W koszalińskim szpitalu na oddziale dedykowanym pacjentom zakażonym SARS-Cov-2 przebywa obecnie siedmiu pacjentów (oddział jest przygotowany na drugie tyle potencjalnych chorych).