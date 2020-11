Koronawirus w Koszalinie i regionie. Na test trzeba czekać kilka dni

Osoby, które są zmotoryzowane, mogą na testy dojechać do punktów drive thru - choć i ten system się korkuje, tak, że niektórzy koszalinianie na test jeżdżą do Sławna, czy Białogardu. Większy problem mają osoby, które domu opuszczać nie mogą z powodu stanu zdrowia, albo po prostu nie mają jak się na testy dostać. Im lekarze wystawiają specjalne skierowanie do tzw. karetek wymazowych. I tu pojawia się problem...

Co na to sanepid, który odpowiada za wykonywanie testów?

- Niektórzy choć mają dość charakterystyczne objawy covidowe mówią, że skoro jest taki problem z karetkami wymazowymi, to pojada na badanie autobusem. Oczywiście tłumaczymy wtedy, że to bardzo zły pomysł. Ale ilu z nich nas posłucha? Tego nie wiemy.

- Trzeba mieć na uwadze, że z każdą osobą należy się skontaktować i ustalić prawidłowy adres, ponieważ z doświadczenia wiemy, że w systemie potrafi być on błędnie wpisany, bądź w ogóle go nie ma. Każde zlecenie jest weryfikowane. Zdarza się również, że część z osób pomimo zlecenia karetki wymazowej zrobiła badanie w punkcie drive thru, a lekarz nie zmienił tego w systemie. Staramy się, aby każda osoba, której lekarz POZ zlecił w systemie karetkę wymazową była obsłużona najszybciej jak to możliwe - tłumaczy.

Rzecznik sanepidu tłumaczy też, że ta forma wykonywania badań, czyli w domu pacjentów, przeznaczona jest przede wszystkim dla pacjentów, których stan zdrowia jest na tyle poważny, że nie mają możliwości, by samodzielnie dostać się do punktu badań.

Jeden z naszych czytelników tak komentuje cała sytuację: - Szybciej niż się dowiem na co chorowałem.