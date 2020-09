Koronawirus w Polsce. Czy jesienią czeka nas druga fala epidemii? Według ekspertów epidemia nie wygasa [6.09.2020]

Jesienna fala zachorowań na COVID-19 jest przesądzona. Przyznaje to minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rząd już przygotowuje się do odparcia ataku koronawirusa. Ale najpierw od przełomu lipca i sierpnia może nastąpić alarmujący wzrost zachorowań z powodu niemądrych poluzowań obostrzeń i propagandy przekonującej ludzi, że już nie ma się czego bać.

Rząd szykuje się na jesienną falę koronawirusa. Tylko że poprzedzi ją duże nasilenie letnie. Do końca wakacji specjalny zespół ma przygotować plan walki z drugą falą koronawirusa. Ważną częścią działań będzie oddzielenie osób z COVID-19 od zainfekowanych grypą, która też zaatakuje. Ale przedtem będą jeszcze sierpień i wrzesień, które mogą być dużo gorsze niż początek lata. Koronawirus: letni szczyt Po hekatombie kopalnianej także końcówka lipca przyniosła wzrost zachorowań, choć bardziej stopniowy. 25 lipca zanotowano w Polsce 584 zakażenia SARS-CoV-2 i był to czwarty z rzędu coraz większy wskaźnik dobowy. 22 VII – 399.

23 VII – 418.

24 VII – 458.

25 VII – 584.

26 VII – 433. Wśród spektakularnych sytuacji z końca lipca znalazły się wesela czy dyskoteka na katamaranie, a więc sytuacje taneczno-alkoholowe, podczas których bariery między ludźmi znikają. Wielu komentatorów, w tym lekarzy, uważa zezwolenia weselne za duży błąd, a nawet głupotę władz państwa.

Zdarzały się też sytuacje wyborcze – zakażenia członków komisji czy uczestników wieców kandydatów, gdzie nie zasłaniano twarzy.

Odsłonięte twarze na transmitowanych przez TV gromadnych wiecach wyborczych były fatalnym przykładem dla społeczeństwa. Biorąc pod uwagę okres inkubacji choroby (do 14 dni) niektórzy spodziewają się na przełomie lipca i sierpnia grupy osób zakażonych w trakcie głosowania w II turze. Wprawdzie podczas głosowania bardziej przestrzegano reżimu sanitarnego niż w supermarketach, jednak 12 lipca poszło głosować więcej osób starszych niż w I turze, a ci są mniej odporni na zakażenie i częściej niż młodzi przechodzą je odczuwalnie, przez co są badani i statystyka wykrytego koronawirusa rośnie.

Ponadto coraz więcej osób lekceważy zasady epidemiczne – m.in. z powodu poluzowania obostrzeń, np. zmniejszenia nakazanej odległości między ludźmi z 2 do 1,5 m czy zwiększenia od 25 lipca dozwolonej liczby kibiców na stadionach do 50 procent miejsc. Wiele osób mnożące się komunikaty o poluzowaniach nadinterpretowuje sądząc, że jest już bezpiecznie. Nie bez znaczenia były nawoływania samego premiera przed II turą wyborczą (skierowane w dużej mierze do starszego, propisowskiego elektoratu, który w I turze zawiódł) – żeby iść głosować, bo wybory są bezpieczne. Takie przekazy niwelują czujność. Psychologia bez maseczki Efekt psychologiczny złych przykładów telewizyjnych (np. zbite gromady prominentów i wyborców bez maseczek), a także nader optymistyczne nawoływania władz z pewnością zwiększyły frekwencję przy urnach. Ale zarazem na tle krzywej zachorowań i nowych ognisk epidemicznych przyczyniły się do trwającego chaosu informacyjnego, który wielu ludzi w naturalnej tendencji do pozytywnego komfortu redukuje sobie do przekonania, że już niczego nie trzeba się bać. Niemała część społeczeństwa nie tylko uważa obostrzenia za przesadzone czy wręcz niepotrzebne, ale nawet – że już nie obowiązują! Ochroniarz z hipermarketu: – Kiedy pytam wchodzących, dlaczego nie mają maseczek, połowa twierdzi, że już nie trzeba ich nosić. Druga połowa ma je tylko na wszelki wypadek w aucie albo w kieszeni, dla formalności, a nie dla faktycznej ochrony.

Zbytni optymizm informacyjny władz skłania ludzi do lekceważenia wciąż istniejących obostrzeń. Koronawirus: jesienna kumulacja Jesienna fala zakażeń koronawirusowych nałoży się z nastaniem października na początek sezonu grypowego. Grypa oczywiście będzie częstsza, a jej szczyt nastąpi w I kwartale nowego roku. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przewiduje, że w Polsce codziennie można się spodziewać w przychodniach nawet 100 tysięcy osób ze schorzeniami grypowymi i paragrypowymi.

Ponieważ objawy grypy są bardzo podobne do oznak COVID-19, prawdopodobnie osoby „grypowe” będą musiały przebadać się też na obecność koronawirusa (rząd zapewnia, że ma miliony testów w magazynach). Co ciekawe, chorych na koronawirusa może nawet nie przybyć, ale bardzo wzrośnie liczba wykrytych przypadków. Dodatkowe badania bowiem wyłowią dodatkową pulę zakażonych koronawirusem. Zadziała to porażająco, ale pozwoli w większym niż dotąd stopniu odizolować jego nosicieli – tak jak to się dzieje np. w Niemczech, gdzie testów jest przepastnie więcej niż u nas.

Większym zagrożeniem od setek poważnie chorych są tysiące bezobjawowych nosicieli SARS-CoV-2. Póki co zespół rządowy pracuje nad powiększeniem listy szpitali jednoimiennych; możliwe będzie też wydzielenie oddziałów dla wszystkich chorych z objawami grypy lub koronawirusa. Problem w tym, że objawów do rozdzielenia na grypę i koronawirus będą setki tysięcy. Przypomnijmy, że tylko w dniach 16-22 października 2019 r. zgłosiło się do lekarzy 112.264 Polaków z objawami grypy. Teraz dla pewności trzeba będzie tak wielkie grupy przebadać również na obecność koronawirusa. DOTYCHCZASOWE ŻNIWO COVID-19 15,5 mln zakażeń na świecie.

633.000 zgonów.

Rekordy zakażeń: USA (4 mln), Brazylia (2,2 mln), Indie (1,2 mln), Rosja (793 tys.).

Polska: 43.066 zakażeń, 1.671 zgonów. Nie noś maseczki dla formalności, czyli w kieszeni albo na brodzie, lecz dla faktycznej ochrony – zwłaszcza innych, sam bowiem możesz nie wiedzieć, że jesteś nosicielem wirusa.

