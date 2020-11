MASECZKI NA RĘCE CZY DOUSTNIEOto zdumiewający fragment rozmowy RMF FM z ówczesnym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, który jeszcze 26 lutego bagatelizował SARS-CoV-2 i z nielekkim dowcipem drwił z maseczek.RMF: – We Włoszech brakuje maseczek. One pomagają?Szumowski: – Ale nie wiem właśnie, czy też doustnie, czy na ręce…RMF: – Już niech pan się nie wygłupia. Maseczki zakrywające, takie białe. Pomagają?Szumowski: – Nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem, przed zachorowaniem. Naprawdę nie pomagają.RMF: – To po co ludzie je noszą?Szumowski: – Nie wiem. Kiedyś w Chinach i całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i z powodu pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca. W czasie tej rozmowy stan rzeczy był następujący:•świat – 87.000 zakażonych,•Włochy, z których akurat wrócił Szumowski – 1.600 zakażonych, 41 zgonów.