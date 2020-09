Koronawirus w Przedszkolu nr 19 w Koszalinie. Nauczycielka chora, dwie grupy dzieci nie mają zajęć

To już kolejna informacja o koronawirusie w koszalińskiej placówce oświatowej. W ostatnich dniach informowaliśmy o potwierdzeniu zakażeniem koronawirusem u uczennicy Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. Tutaj zadecydowano, by dzieci z klasy, do której uczęszczała, oraz część innej klasy przeszły na zdalne nauczanie.

Teraz sprawa dotyczy jednego z koszalińskich przedszkoli.

Na stronie internetowej Przedszkola nr 19 w Koszalinie przy ul. Giełdowej 20 został zamieszczony komunikat o następującej treści.

"Drodzy rodzice !

W związku z tym, że u jednej z pracownic wykryto wirusa COVID-19, zajęcia w grupie II i V zostają zawieszone. Proszę rodziców o obserwację pozostałych dzieci i zgłaszanie wszystkich objawów, a w miarę możliwości o pozostawienie dzieci w domu. Wszystkie procedury zostały wdrożone - przedszkole zdezynfekowano i przeprowadzono ozonowanie."

Dodajmy, że na kwarantannie jest też kilku nauczycieli innych szkół.