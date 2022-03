Kospel Gwardia Koszalin zrewanżowała się PGE KPR Gryfino [ZDJĘCIA]

Podopieczni Piotra Stasiuka zrewanżowali się rywalom z Gryfina za porażkę w 1. rundzie 33:34. Była to ich 14 wygrana w 18. meczu sezonu. Sobotnie spotkanie było dla Gwardii pierwszym w historii o punkty w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Śniadeckich. Do gry wrócili po kontuzjach Jakub Radosz i Piotr Skiba. Niestety, wszystko wskazuje na to, że powodu urazu kolana, sezon zakończył już kołowy Paweł Dzierżawski.

- Wygraliśmy przede wszystkim obroną. Mieliśmy trochę obaw przed tym meczem. Odbyliśmy niewiele treningów w tej hali. Przestrzeń jest tu zupełnie inna w porównaniu z macierzystą halą. Zmartwieniem były też kontuzje, które nas trapią. Cieszy natomiast, że z meczu na mecz gramy coraz bardziej dojrzale. Potrafimy przytrzymać piłkę i realizować założenia przedmeczowe - mówił po meczu trener Stasiuk.

W podobnym tonie wypowiadał się M. Kruczkow.