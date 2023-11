Koszalin i okolice w 1965 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia z Głosu Koszalińskiego

Zdjęcia wraz z podpisami oraz artykuły z Głosu Koszalińskiego, które tu znajdziecie pochodzą z pierwszej połowy 1965 roku. To już 20 lat po zakończeniu II wojny światowej. Koszalin i okoliczne miejscowości wciąż się rozbudowywały.

To właśnie w 1965 roku kończono budowę Spółdzielczego Domu Handlowego PSS, czyli znanego wszystkim mieszkańcom Koszalina Saturna. W budowie był też Klub Międzynarodowej Książki i Prasy. Z kolei w Sianowie odnotowano wybudowanie osiedla bloków.

Można było przeczytać też m.in. o regatach na Jamnie, wakacjach w Mielnie, pokazach mody. W 1965 odbywały się też już wyścigi rowerkowe Głosu.

W Głosie Koszalińskim opisywane były także różne uroczystości państwowe, wydarzenia kulturalne, dziennikarze i fotoreporterzy pokazywali też migawki z codziennego życia Koszalina i jego mieszkańców.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii. Jakość zdjęć co prawda nie jest porywająca (takie był wówczas możliwości druku), ale z pewnością spowodują one powrót do przeszłości, bo poznania ciekawych wątków dotyczących naszego miasta.