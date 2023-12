Koszalin, Mielno i Kołobrzeg zapraszają na wspólne witanie nowego roku

Koszalin do wspólnego świętowania wrócił już rok temu. W tym roku gwiazdą koszalińskiego Sylwestra na Rynku Staromiejskim będzie Andrzej Piaseczny. Koncert Andrzeja Piasecznego to godzinne show, w trakcie którego usłyszymy największe przeboje Artysty z jego 30-letniej kariery muzycznej. Sylwestrowe świętowanie rozpocznie się w Koszalinie jednak dopiero około godziny 23:30 na rynku staromiejskim. Poza koncertem koszalinianie mogą spodziewać się noworocznych życzeń oraz pokazu laserowego - miasto na dobre zrezygnowało z pokazów sztucznych ogni, co - jak zdradził Robert Grabowski, rzecznik ratusza - jest m.in. odpowiedzią na protesty mieszkańców.