Koszalin na początku XXI wieku. Poznajesz te miejsca? Zobacz archiwalne zdjęcia

Krzysztof Sokołów to fotograf z Koszalina, który ze swoim aparatem przez dziesiątki lat zjeździł cały region. W swoich archiwach ma tysiące zdjęć. Na naszym portalu mogliście obejrzeć już wiele jego fotogalerii.

Kilkaset z nich znalazło się w albumie "Fotograf mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów", który okazał się pod koniec października 2022 roku. Został wydany dzięki staraniom Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Do dziś Krzysztof Sokołów przekazał koszalińskiemu Archiwum Państwowemu kilkanaście tysięcy zdjęć. Nie tylko samego Koszalina, ale także regionu – okolicznych wsi, miasteczek i miast.

- Ten album to swego rodzaju podsumowanie mojej pracy, bo pewnie to już ostatnie takie moje indywidualne wydawnictwo – przyznał Krzysztof Sokołów. – A rozmowa, do której namówił mnie Piotr Pawłowski, to też swego rodzaju spowiedź. Cieszę się, że ten album mógł się ukazać, za co dziękuję Archiwum.