Koszalin nie ma już 100 tys. mieszkańców. W Radzie Miejskiej będzie mniej radnych

- Rzeczywiście, są to dość rozbieżne dane, jednak jeśli chodzi o wybory, wojewoda jest zobowiązany teraz kierować się danymi z CRW - tłumaczy Tomasz Czuczak.

Dodaje, że obecnie meldunek jest wprawdzie obowiązkowy, ale ponieważ nie ma za niedokonanie tej czynności żadnych sankcji, niewiele osób tego meldunku dopełnia.

- I niestety, tendencja jest taka, że coraz mniej osób chce się meldować. W związku z tym ta liczba zameldowanych spada. Mimo że inicjujemy pewne akcje motywujące do meldunku, choćby Karta Mieszkańca, dająca sporo ulg w życiu codziennym, miejskie becikowe czy program in vitro. Ale niestety, to rzeczywiście za mało. Natomiast na razie nie planujemy powiększania miasta o kolejne sołectwa - zaznacza jeszcze nasz rozmówca.