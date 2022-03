Koszalin: Podwyżki cen biletów, droższe parkingi, Góra Chełmska - emocje na sesji gwarantowane Jakub Roszkowski

- Prezydent zaczął od podwyżki swojej pensji. Później były podwyżki lokalnych podatków. Teraz mamy podwyżki cen biletów autobusowych i drożyznę przy parkomatach. Jeśli te zmiany wejdą w życie, autobus w Koszalinie będzie chyba najdroższy w kraju, droższy nawet od tego w Gorzowie, Zielonej Górze, Radomiu czy w Olsztynie - usłyszeliśmy. Dawid Jaśkiewicz

