Koszalin przed wybuchem II wojny światowej [UNIKALNE ZDJĘCIA]

Dziesięć lat później (dwa lata po dojściu Hitlera do władzy) w całym kraju przywrócono powszechny obowiązek służby wojskowej. Przestano też ukrywać przed światem liczbę istniejących dywizji. Na rodzącej się błyskawicznie nowej militarnej mapie Niemiec bardzo szybko znalazł się Koszalin. 1 października 1935 roku zaczęto formować tu dwie kompanie IV batalionu 25 pułku piechoty. Rekruci zajęli dawne budynki koszarowe po fizylierach 54 regimentu von Goltza. Rok później zainstalował się tu sztab nowo utworzonego 94 pułku piechoty. Ówcześni koszalinianie z radością przyjęli powrót wojska do ich miasta. W 1935 roku na miejskim rynku odbył się uroczysty capstrzyk. W jego trakcie radosny tłum wznosił okrzyki „Pomorze – kraj żołnierzy” oraz śpiewał wojenne i wojskowe pieśni.

Istniejący przez kilkaset lat garnizon w Koszalinie został zlikwidowany na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego w 1919 roku. Pomimo to militarne tradycje były w mieście nadal bardzo silne, a weterani I wojny światowej nie ukrywali swojego rozgoryczenia decyzjami traktatowymi (rozbroiły one Niemcy niemal doszczętnie). Nie każdy też swój żal topił w szklance – w 1925 roku w Koszalinie działało ponad dwadzieścia rozmaitych organizacji paramilitarnych i kombatanckich.

W drugim wybudowanym kompleksie (u zbiegu dzisiejszych ulic: 4 Marca i Wojska Polskiego) zakwaterowano I dywizjon 32 pułku artylerii. Ten początkowo był jednostką konną. Dlatego też do dzisiaj w koszarach zachowały się charakterystyczne zabudowania: dawne stajnie i ujeżdżalnia (nieco później konie zastąpione zostały przez półgąsienicowe ciągniki artyleryjskie). Koszalińscy rekruci dysponowali też placem ćwiczeń. Mieścił się on na terenie obecnego Osiedla 4 Marca. Dla potrzeb kadry oficerskiej wybudowano osiedlę domków. Powstały one przy dzisiejszej ulicy Bema i zachowały się w stanie prawie niezmienionym. W Koszalinie istniała też filia szczecińskiej agencji wywiadowczej – Abwehrstelle II (prowadziła działalność przeciwko Polsce).