Koszalin wczoraj i dziś. Zobacz, jak wygląda miasto na starych zdjęciach zestawionych ze współczesnymi

Pod naszą redakcyjną lupę postanowiliśmy wziąć zdjęcia centrum Koszalina z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. To czarno-białe fotografie przedstawiające m.in. plac przed ratuszem i jego okolice, katedrę, ulicę Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, przez okolice poczty, aż po dworzec PKP i dworzec autobusowy.

Przypomnijmy, w ostatnich latach na naszym portalu zamieściliśmy setki zdjęć Krzysztofa Sokołowa, który przez całe swoje życie zjeździł region wzdłuż i wszerz ze swoim aparatem uwieczniając na zdjęciach miejsca i wydarzenia z Koszalina, Mielna, Darłowa, Połczyna Zdroju i innych miejsc. Dzięki nim możemy wybrać się w sentymentalną podróż do przeszłości.

W październiku 2022 roku Archiwum Państwowe w Koszalinie wydało specjalny album, w którym znalazło się ponad 400 zdjęć Koszalina autorstwa Krzysztofa Sokołowa. - Ten album to swego rodzaju podsumowanie mojej pracy, bo pewnie to już ostatnie takie moje indywidualne wydawnictwo – przyznał Krzysztof Sokołów przy okazji premiery wydawnictwa. – Cieszę się, że ten album mógł się ukazać, za co dziękuję Archiwum.

W albumie "Fotograf mówi zdjęciami" znajdziecie zapewne też zdjęcia, które wykorzystaliśmy w naszym zestawieniu.