Koszalin zaczyna poszerzone konsultacje społeczne na osiedlu Unii Europejskiej

Koszaliński ratusz na przeprowadzenie konsultacji dostał finansowe wsparcie od Fundacji Promocji Gmin Polskich — kwota dotacji to 50 tysięcy złotych. Pieniądze te mają pozwolić na przeprowadzenie konsultacji, które — jak podkreślił sekretarz Tomasz Czuczak, konsultacji wykraczających poza te wynikające z przepisów o planowaniu przestrzennym. Co to oznacza w praktyce?

Projekt „Liderzy konsultacji społecznych” to film i komiks, które mają zachęcać do udziału w konsultacjach oraz oczywiście same konsultacje, które przybiorą różne formy. W planach są dwa tradycyjne spotkani, które będą mieć miejsce w Domu Działkowca na terenie Ogrodów Działkowych przy ulicy Holenderskiej 16F. Pierwsze ze spotkań zaplanowana na 22 września na godzinę 17.

Nowością jest to, że spotkania mają być transmitowane w internecie, tak by mogła w nich uczestniczyć większa liczba osób.

Uwagi i wnioski można też zgłaszać odwiedzając punkt konsultacyjny w koszalińskim ratuszu (pokój 313 i 131), można je przesyłać mailem na adres konsultacje@um.koszalin.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.koszalin.pl/konsultacje.