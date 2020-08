Koszalinianie przyłapani przez google street view. Niczego się nie spodziewali [zdjęcia]

Google Street View to przydatna usługa w Mapach Google. Możemy dokładnie zobaczyć miejsce, do którego chcemy trafić, aby szybciej je rozpoznać, kiedy zbliżymy się do miejsca. Ale to także kopalnia wiedzy o tym, jak w ostatnich latach zmieniło się miasto.

Google Street View – funkcja Google Maps i Google Earth, która zapewnia panoramiczne widoki z poziomu ulicy i pozwala użytkownikom na wyświetlanie wybranych części świata. Funkcja ta jest dostępna od dnia 25 maja 2007 i początkowo obejmowała tylko pięć amerykańskich miast.