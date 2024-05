Koszalinianie świętowali 233 rocznicę uchwalenia konstytucji [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wojciech Kasprzyk, wiceprezydent Koszalina, w imieniu organizatorów mówił, dlaczego ten dzień jest i zawsze powinien być dla nas tak ważny: - Spotkaliśmy się tu po to, by oddać hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół tolerancji, wolności wyznania, pokoju. Konstytucja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Wartości zawarte w polskiej konstytucji wolność wyznania, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dziś niech te wartości będą dla nas zawsze najważniejszym wzorcem do naśladowania.