Koszalińscy policjanci od początku roku zatrzymali już sześć osób poszukiwanych

Poszukiwania mogą trwać czasem nawet kilka godzin, zdarza się, że mogą trwać i kilka lat. Poszukiwani starają się ukryć miejsce swojego pobytu, w czym często pomagają mu najbliżsi i znajomi. Wielokrotnie opuszczają kraj na wiele lat.

Od początku roku koszalińscy policjanci zatrzymali 6 osób ukrywających się przed organami ścigania. Podstawami do zatrzymania były nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego oraz list gończy. Osoby zatrzymane to mężczyźni w wieku od 21 do 40 lat. Teraz każdy z nich poniesie odpowiedzialność za swoje czyny.