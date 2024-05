Koszalińscy policjanci podsumowali długi majowy weekend. Było bezpiecznie

Choć na drogach więcej było patroli i punktów kontrolnych to długi majowy weekend był wyjątkowo spokojny i bezpieczny. Izabela Sreberska, oficer prasowy koszalińskiej komendy, wymienia: - Zatrzymaliśmy trzech nietrzeźwych kierowców, zatrzymaliśmy 13 dowodów rejestracyjnych, wzywani byliśmy do 21 kolizji, ale wypadków nie było wcale. Policjanci wystawili 62 mandaty, głównie za przekroczenie prędkości, ale nie było ani jednego kierowcy, który tą prędkość by przekroczył o ponad 50 kilometrów co skutkuje zabraniem prawa jazdy.

Tymczasem na zachodniopomorskich drogach zwiększyła się liczba tragicznych zdarzeń w odniesieniu do ubiegłorocznej majówki. W tym roku w 14 wypadkach zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. Rok wcześniej nie odnotowano ofiar śmiertelnych, w 2023 roku mniej było wypadków, bo 7 a rannych zostało 10 osób. W czasie tegorocznej akcji zatrzymano 88 nietrzeźwych kierujących.

Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych było: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.