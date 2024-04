Koszalińscy policjanci proszą o wsparcie dla żony kolegi. Natalia potrzebuje około 100 tysięcy złotych

W połowie marca tego roku, w dniu swoich urodzin życie Natalii się zmieniło na zawsze. - Zwykły ból ucha i wykonana morfologia krwi zaprowadziły mnie do Słupskiego Szpitala Specjalistycznego na Oddział Hematologii z rozpoznaniem ostra białaczka limfoblastyczna. W ciągu kilku godzin musiałam się spakować, zostawić rodzinę i zostać na pełen miesiąc w izolatce w szpitalu. Jestem już po pierwszym cyklu chemii, który niestety nie doprowadził do remisji. Zaczęłam stosowanie innej chemii. Nie poddaję się. W ciągu miesiąca straciłam 11 kg, ciało strasznie zniosło pierwszy cykl. Na nowo uczę się chodzić i panować nad własnymi nogami. Wymagam przyjmowania specjalnej diety dostosowanej do chemioterapii, która postawi mnie na nogi. Dojazdy do Słupska i Gdańska, tam będę mieć robioną transplantację szpiku, są dla mnie kosztowne (paliwo) - pisze.