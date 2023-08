Koszalińscy policjanci przypominają o zasadach bezpiecznego grzybobrania

Z policyjnych analiz wynika jedna prawidłowość, która cechuje niefrasobliwych grzybiarzy. - Spory odsetek z nich wypuszcza się na zbiory w tereny, których nie zna i bez towarzystwa innych osób. Ponadto większość nie informuje swoich najbliższych, gdzie idzie i o której godzinie można się ich spodziewać w domu. Zastosowanie się do tych podstawowych zasad uchroniłoby wiele osób przed zgubieniem się - wymienia Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej komendy.

Pamiętajmy o tym, aby udając się do lasu dokładnie zabezpieczyć pojazd, pozamykajmy drzwi, okna, pozostawmy auto w widocznym miejscu, aby nie stanowiło łatwego łupu dla złodziei. Nie pozostawiajmy w pojeździe wartościowych przedmiotów (sprzętu do nawigacji, laptopa, telefonu komórkowego, torebki, portfela, dokumentów), nie nośmy ze sobą rzeczy wartościowych, aby uniknąć ich zagubienia.

Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie. Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia.

Pamiętajmy o ważnym elemencie, że jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję, starajmy się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie. Kiedy odnajdziemy drogę do domu niezwłocznie powiadommy Policję, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.

Dzięki tym wskazówkom możemy uniknąć wielu zagrożeń czyhających w lesie i bez zakłóceń korzystać z uroków przyrody.