Koszalińscy policjanci w ciągu doby zatrzymali pięciu poszukiwanych

Koszalińscy policjanci prowadzą cykliczne działania, których celem jest "lokalizowanie" poszukiwanych - sprawdzają miejsca, w których według ich wiedzy przebywają osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości oraz w trakcie swojej codziennej służby legitymując osoby ustalają ich status w policyjnych systemach i sprawdzają, czy są poszukiwane.

Tylko w trakcie kilku godzin w koszalińskiej jednostce zatrzymano pięć osób, które był na liście poszukiwanych. Podstawami do wykonania tych czynności były zarządzenia oraz nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego. Wśród zatrzymanych byli mężczyźni w wieku od 24 do 62 lat.