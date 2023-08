Koszalińscy radcy prawni szukają dawców szpiku dla sędzi

18 sierpnia (piątek) o godzinie 10 w siedzibie Izby przy ulicy Jedności 5, odbędzie się akcja DKMS. Tego dnia, każdy zainteresowany, niebędący jeszcze zarejestrowany w bazie DKMS, będzie mógł wypełnić formularz rejestracyjny i zostanie od niego pobrany wymaz (pobranie jest bezbolesne, szpatułką ze ściany wewnętrznej policzka).

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia i nieposiadający znacznej nadwagi. Wystarczy się zarejestrować i być świadomym swojego zobowiązania.

Do często występujących schorzeń, które eliminują z bycia dawcą szpiku należy m.in. cukrzyca (wyjątek stanowi ta występująca w czasie ciąży, o ile minęła po porodzie), nadczynność tarczycy, zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu B i C, choroby autoimmunologiczne, niepoddające się kontroli leczniczej. Dawcami nie mogą być również osoby, które zmagają się z astmą, alergią oraz nadciśnieniem – wyjątkiem są sytuacje, kiedy te choroby są dobrze kontrolowane, ale nadal wymaga to konsultacji z lekarzem.