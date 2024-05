Koszalińska fundacja zaczyna szkolenia dla wolontariuszy

Piątkowe szkolenie rozpoczyna cykl szkoleń. W programie znajdzie się — jak mówi Ewa Ostrowska, koordynatorka wolontariatu — takie ABC wolontariatu, czyli podstawowe zasady. Kolejne będą poświęcone nawiązywaniu relacji z podopiecznymi, czy zasad udzielania pierwszej pomocy. W sumie zaplanowane są trzy szkolenia. Po ich odbyciu każdy wolontariusz otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i uprawniający do działania w Fundacji.

Ewa Ostrowska mówi, że szkolenia to świetny moment dla tych wszystkich, którzy mają trochę wolnego czasu, wielkie serce i potrzebę pomagania, by sprawdzić, czy Fundacja Zdążyć z Miłością to miejsce dla nich. - W naszej czerwonej drużynie jest miejsce dla wszystkich, dla ludzi młodych, ale i dla seniorów, którzy na emeryturze szukają celu - mówi.

Wszystkie szkolenia odbędą się w siedzibie Fundacji przy ul. Niepodległości 7. Pierwsze odbędzie się 10 maja, kolejne 24 maja, a ostatnie 14 czerwca. Szkolenia za zaplanowane na dwie godziny (od godz. 16 do 18).