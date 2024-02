Koszalińska Fundacja Zdążyć z Miłością. Kobiety, które tu trafiły znalazły ratunek

Dom Samotnej Matki, prowadzony pod auspicjami Caritasu, to miejsce, gdzie pomoc uzyskać można tylko na chwilę, doraźnie. Pani Małgorzata, żona, mama, praktykująca katoliczka, nie mogła się pogodzić z tym, że te już skrzywdzone przez życie mamy i ich dzieci skazane zostały na schronisko dla bezdomnych albo powrót do patologicznych domów. Często ich życiowa sytuacja wiązała się z oddaniem dziecka.

Takie mieszkania tworzy się na całym świecie dla grup wykluczonych, potrzebujących opieki - samotnych seniorów, osób z niepełnosprawnościami, nałogowców, którzy wychodzą na prostą. Ideą jest nie tylko danie dachu nad głową, ale też zaopiekowanie się takimi osobami. W przypadku mam i ich dzieci oznacza to wsparcie w opiece nad dziećmi, szukaniu pracy, usamodzielnianiu się, terapię czy wsparcie prawnika. To było dokładnie to, czego potrzebowały kobiety, które trafiały do Domu Samotnej Matki.

Obiecała mężowi i słowa nie dotrzymała

Dziś Małgorzata Kaweńska-Ślęzak wspomina, że tym ostatecznym impulsem do działania była Ula, mama dwóch małych dziewczynek, która nawet nie potrafiła się uśmiechać.

Zapadała decyzja o stworzeniu mieszkania chronionego. Potrzebny był lokal. Razem z siostrą, która zarządzała Domem Samotnej Matki, umówiły się na spotkanie z prezydentem Koszalina Piotrem Jed-lińskim. Ten podczas niedawnej gali 10-lecia Fundacji powiedział, że nie mógł odmówić i zadeklarował swoją pomoc. Nie chodziło tylko o dobry cel i pomysł, ale i o energię pani Małgorzaty.