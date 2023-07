Koszalińska Kolej Wąskotorowa. Zabytkowa lokomotywa "Zośka" kursuje do Rosnowa [ZDJĘCIA, WIDEO]

"Zośka" jest wyjątkowa. Ta zabytkowa lokomotywa należy do Muzeum Narodowego w Szczecinie, które użyczyło ją bezpłatnie koszalińskiej wąskotorówce na 20 lat. Pasjonaci z Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej przeprowadzili remont ponad 70-letniej lokomotywy. Dziś „Zosia” to jedyny w Polsce czynny parowóz, który jeździ po wąskich torach.

W wakacje kursy wąskotorówki w środy, czwartki i piątki pociągi odjeżdżają z Koszalina o godzinie 12:00. Z Rosnowa pociąg wyruszy w drogę powrotną o 14:30. W soboty i niedziele w rozkładzie zaplanowane są dwie pary pociągów — z Koszalina pociągi wyruszą o 11:00 i 15:00 a kursy powrotne wyjadą z Rosnowa o 13:30 i 17:30.

Do każdego biletu pasażerowie dostają bon o wartości 5 zł do wykorzystania w Rosnowie w punktach gastronomicznych. W Rosnowie można wypożyczyć również kajaki, rowery wodne oraz deski do pływania. Można też po prostu wyleżeć się na świeżo wyremontowanej plaży lub spędzić czas przy ognisku.