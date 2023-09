Koszalińska poliklinika ponownie zaprasza do siebie krwiodawców

Praktycznie każdy zdrowy człowiek, który ukończył 18 lat, ale nie skończył lat 65, może zostać dawcą. Krew może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg można pobrać ok. 450 ml krwi. Krew pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły, do jednorazowych pojemników z tworzywa sztucznego.

W Koszalinie na terenie Szpitala Wojewódzkiego od poniedziałku do piątku krew oddawać można w stacji krwiodawstwa. Akcje, takie je te organizowane przez koszalińską poliklinikę, są dobrym sposobem, by przekonać tych, którzy jeszcze dawcami jeszcze nie są. Zespół polikliniki zamawia swoich pacjentów, ale tak naprawdę w akcji udział może wziąć każdy.

Zapiszcie w kalendarzu datę 2 października. Tego dnia od godziny 9 do 14 na wewnętrznym parkingu Polikliniki na krwiodawców czekał będzie krwiobus.