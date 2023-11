Koszalińska szkoła przyjazna dla autyzmu. Spotkanie w II LO rozpoczęło cykl

Spotkania w kolejnych szkołach ponadpodstawowych są zaplanowane w kolejnych terminach listopada i grudnia tego roku oraz w styczniu przyszłego roku.

Kacper Rudak jest samorzecznikiem, jest osobą w spektrum autyzmu, absolwentem studiów magisterskich z pedagogiki oraz studiów inżynierskich i magisterskich z Inżynierii Środowiska na Politechnice Koszalińskiej. Wystąpi on w szkołach z prezentacją, którą sam przygotował, aby przybliżyć to, z czym sam musi się na co dzień zmagać, czyli ze swym autystycznym postrzeganiem świata. Jako samorzecznik przedstawił ścieżkę rozwoju, ponieważ chce pomagać i nieść nadzieję osobom z autyzmem i zespołem Aspergera.

Kacper jest uczestnikiem, tworzonego przez Fundację Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie, a w przyszłości będzie naszym pracownikiem, specjalistą ds. szkoleń.

- Serdecznie dziękujemy za patronat honorowy Prezydenta Miasta Koszalina, Pana Piotr Jedliński oraz za wsparcie, jakiego udzielił nam Pan Prezydent Przemysław Krzyżanowski. Swoje podziękowania kierujemy również do Dyrekcji II LO im.Władyslawa Broniewskiego za m która szkół, które będą nas gościły. Jednocześnie zapraszamy wszystkie chętne placówki do spotkania i rozmowy o problemach poruszanych w ramach kampanii „Koszalińska szkoła przyjazna dla autyzmu " - mówi Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, prezes fundacji.