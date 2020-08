Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film - program 39. edycji (1-5.09.2020 r.)

1 września (wtorek)

KINO KRYTERIUM

8:30 Konkurs krótkometrażowy: blok I, 112'

Lato 43 27' reż. Aneta Bussold

Jestem Andrzejem 18' reż. Michał Edelman

Hern 9' reż. Urszula Morga

Maska 7' reż. Daniel Le Hai

Jak pływać, żeby nie utonąć 22’ reż. Anna Pawluczuk

Niech mnie pani posłucha 17' reż. Marcin Kluczykowski

Oddychaj! 4' reż. Kamila Jasińska

Millenium 8' reż. Daria Godyń

11:30 Konkurs pełnometrażowy

Smak Pho 84' reż. Mariko Bobrik

13:15 Konkurs krótkometrażowy: blok II, 113'

Ja tu jestem 27' reż. Marcjanna Lelek

Uczta duchowa 19' reż. Marcin Kluczykowski

Masza 13' reż. Krzysztof Chodorowski

Cześć tato 3' reż. Karolina Baranowska

Zepsuta głowa 42' reż. Maciej Jankowski

Opium 9' reż. Liliana Pomykalska

15:45 Konkurs pełnometrażowy

Pewnego razu w Ogródkach Działkowych 93' reż. Rafał Bryll

19:00 Gala otwarcia oraz pokaz The Best of Sundance

BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI

Po każdej projekcji filmu konkursowego zapraszamy na spotkanie z twórcami z cyklu „Szczerość za szczerość”

CLUB 105

14:00 Crew United Polska. Webinarium prezentujące internetową bazę danych dla filmowców i aktorów

2 września (środa)

KINO KRYTERIUM

9:00 Konkurs krótkometrażowy: blok III, 110'

Kamień 26' reż. Bartosz Kozera

Carrie 25' reż. Emma Lindahl

Prawdziwe uczucia 18' reż. Jan Kuźnik

Dad you've never had 30' reż. Dominika Łapka

Portret kobiecy 5’ reż. Natalia Durszewicz

Bulba 6' reż. Olga Kałagate

11:45 Konkurs pełnometrażowy

Wszystko dla mojej matki 103' reż. Małgorzata Imielska

14:00 Konkurs krótkometrażowy: blok IV, 113'

Fikołek 29' reż. Milena Dutkowska

Monika W. 20' reż. Paulina Skibińska

Zadra 18' reż. Magdalena Kuśmierczyk

Hide and seek in a Peaceful Valley 14' reż. Maciej Białoruski

Oko Boga 17' reż. Igor Kawecki

Świadomość lalki 15’ reż. Michał Wójcicki

16:45 Konkurs krótkometrażowy: blok V, 110'

Noamia 29' reż. Antonio Galdamez

Wyraj 21' reż. Agnieszka Nowosielska

Ktoś zostanie ostatni 12' reż. Kamil Krawczycki

All on a Mardi Gras Day 22' reż. Michał Pietrzyk

Od nowa 18' reż. Zofia Sawicka

Prawo i bezprawie 8’ reż. Maciej Wierzejski

19:15 Konkurs pełnometrażowy

1800 gramów 101' reż. Marcin Głowacki

21:30 Konkurs krótkometrażowy: blok VI, 112'

Alicja i żabka 29' reż. Olga Bołądź

Wschód zachód 20' reż. Natalia Koniarz

Problem 15' reż. Tomasz Wolski

Kometa 18' reż. Adam Buka

Nie jesteśmy przyjaciółkami 18' reż. Alicja Sokół

Trzy skoki do szczęścia 12' reż. Artur Hanaj

00:00 Kontrola - serial 45’ reż. Natasza Parzymies

BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI

Po każdej projekcji filmu konkursowego zapraszamy na spotkanie z twórcami z cyklu „Szczerość za szczerość”

CLUB105

11:00 Z Transatlantykiem w świat. Webinarium o budowaniu strategii festiwalowej

PARKING KOŁO AMFITEATRU

21:00 Kino samochodowe: Ema 102' reż. Pablo Larraín