Koszaliński teatr świętuje swoje 70 urodziny. W ten weekend będzie się działo [WIDEO]

Jak nam zdradza w rozmowie Andrzej Mielcarek, dyrektor koszalińskiego teatru, pierwszą z niespodzianek przygotowanych dla widzów jest powrót na afisze spektaklu sprzed lat. - "Seksapil" to wyjątkowy spektakl z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że udział w nim bierze cały zespół — mówi.

"Seksapil" to muzyczna opowieść o czasach minionych. W warstwie dramatycznej to klasyczna komedia pomyłek, ale także opowieść o miłości, która przychodzi bez względu na wiek i status społeczny. W warstwie muzycznej to z kolei prawdziwa uczta dla miłośników przedwojennych szlagierów, z klasycznymi już: „Seksapil, to nasza broń kobieca” i „Umówiłem się z nią na dziewiątą” na czele.