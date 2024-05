Koszalińskie centrum wiedzy. Oferty firm, które chcą je wybudować poznamy za kilka dni

- Od tego momentu czekają nas kolejne etapy wyłaniania głównego wykonawcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie będzie odwołań od dokonanego wyboru, to pierwsze prace ruszą jeszcze przed wakacjami, czyli na przełomie maja i czerwca – mówi Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej (firmy, które nie zostaną wybrane mają możliwość zgłoszenia protestu do Krajowej Izby Odwoławczej). Od chwili wyłonienia wykonawcy zasadniczej części inwestycji, budowa ma potrwać około 36 miesięcy. Finału prac możemy spodziewać się w 2026 roku.

Co dzieje się z inwestycją w chwili obecnej? Już za kilka dni – w połowie maja - wkroczy ona w drugi realizacyjny etap. W tym czasie, w ramach trwającego postępowania przetargowego (na budowę dziewięciu segmentów budynku, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażenie w systemy automatyki, biblioteczne, urządzeń wewnętrznych) otwarte zostaną koperty z nazwami firm, które stanęły do przetargu.

Pierwszy etap zakończył się w styczniu tego roku. W jego ramach Ekowodrol zbudował kanalizację deszczową obsługującą obiekt, podziemne zbiorniki retencyjne, parkingi wraz z oświetleniem, część małej architektury. Wiosną zostały też wykonane nasadzenia i zasiewy części zielonych.

Projekt Cognitarium wykonała firma OVO Grąbczewscy Architekci z Katowic, która zwyciężyła w konkursie architektonicznym organizowanym przez uczelnię. Całkowity koszt inwestycji to około 70 milionów złotych, przy czym rządowa dotacja to 50 mln złotych. Reszta to fundusze unijne oraz środki własne uczelni.