Koszalińskie planszówki we wrześniu. Trwają zapisy na wydarzenia

W sobotę 9 września od 9.00 do 17.00, we współpracy z galerią Emka zorganizowane zostaną Targi zajęć pozalekcyjnych. Tydzień później 16 września od 9.00 do 15.00, odbędzie się tradycyjne spotkanie planszówkowe w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, czyli Bibliotekogranie dla całej rodziny. Na kolejną sobotę (23.09 od 10.00 do 18.00) zaplanowano spotkanie planszówkowe wraz ze Stowarzyszeniem Mama w Mieście Koszalin.

Ostatnia sobota miesiąca (30 września) to Kosmiczna Trasa V.2., czyli gra terenowa. Impreza odbywać się będzie od Pizzeri Uno na Bolesława Chrobrego, od 11.00 do 17.00.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://planszowki-koszalin.pl oraz dedykowanej aplikacji dostępnej na Google Play. Informacje o tym, gdzie dane spotkanie jest organizowane, są dostępne wewnątrz aplikacji po zalogowaniu.

Przypomnijmy, że Planszówki Koszalin to inicjatywa powstała w październiku 2021 roku. Zrzesza ponad 500 osób oraz kilkudziesięciu partnerów i instytucji. Planszówki współpracują z największymi wydawnictwami gier planszowych z kraju, ale także z Gminą Miasto Koszalin, MZK Koszalin, Koszalińską Biblioteką Publiczną, Muzeum w Koszalinie, czy lokalnymi firmami gastronomicznymi.