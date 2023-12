Koszmarny wypadek w Koszalinie. Trzy osoby w szpitalu, sprawca pod wpływem narkotyków

- Jadący z nadmierną prędkością samochód marki bmw zderzył się czołowo z oplem - relacjonowała nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej w Koszalinie. Do zdarzenia doszło u zbiegu ulic Zwycięstwa i Dębowej na koszalińskim osiedlu Rokosowo.

- Z relacji świadków wynika, że bmw podróżowało siedem osób. Cztery osoby uciekły, a trzech mężczyzn zostało na miejscu zdarzenia. Wszyscy byli pijani. Gdy w końcu jedna z osób przyznała się, że to ona siedziała za kierownicą, po przebadaniu jej okazało się, że nie tylko jest pod wpływem alkoholu (0,17 promila), ale i znacznej ilości narkotyków. Co więcej, mężczyzna ten nie miał uprawnień do kierowania pojazdami - dodała rzeczniczka.