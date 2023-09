Kulturysta z regionu na podium mistrzostw Polski

W zawodach organizowanych w Warszawie uczestniczyło około 500 zawodników z całego kraju. Jak informują przedstawiciele Rufiana, Krzysztof Kośmiński do niedawna uczestniczył w różnych zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc i w trójboju siłowym, na których zdobywał tytuły mistrzowskie (w tym mistrza Polski i mistrza Europy).

W pewnym momencie zapragnął zmiany i po przekroczeniu 40. roku życia chciał spróbować swoich sił w kulturystyce. Pod okiem doświadczonego trenera Mariusza Tomczuka z Białegostoku rozpoczął wielomiesięczne przygotowania do zawodów. To były tygodnie żmudnych treningów, ścisłej diety, wielu wyrzeczeń oraz rygorystycznej dyscypliny. Warto było, bo debiut Kośmińskiego w kulturystyce okazał się udany.

Zajął on bowiem 2. miejsce w kategorii masters plus 45 lat, 8. miejsce w kat. debiuty bez podziałów wiekowych oraz 11. miejsce open senior kat. classic physigue do 183 cm limit wagowy do 96 kg.