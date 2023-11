Kwesty na rzecz hospicjów na cmentarzach w Koszalinie i regionie. Mieszkańcy okazali wielkie serca

- Wspiera nas mnóstwo ludzi, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Co cieszy, pomagają nam osoby, które kiedyś były u nas w placówce i potrzebowały pomocy. Jak widać, dobro wraca. Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia. Już teraz zapraszamy wszystkich do licytacji na naszym bazarku charytatywnym (grupa na Facebooku). Jeśli ktoś ma do przekazania coś na licytację, warto, by zrobił to teraz, nim tych ogłoszeń będzie tyle, że łatwiej będzie o przegapienie czegoś. Prosimy też o kontakt z nami te osoby, które chcą przekazać dary dla hospicjum, wspólnie będziemy mogli określić potrzeby oraz wskazać to, co już mamy. I na koniec - wszystkim jesteśmy wdzięczni za pomoc, dzięki czemu nasza placówka może funkcjonować na odpowiednim poziomie - podsumowała Grażyna Zięba.