Kwietniowy weekend w "Prywatce" w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [zdjęcia]

NOWE Skuteczne sposoby na plamy na ubraniach. Sprawdź patenty na tłuszcz, krew, wino

Pobrudziłeś ulubioną bluzkę, koszulkę, czy spodnie trudną do usunięcia substancją, ale nie chcesz ich wyrzucać? To zrozumiałe. Zanim to zrobisz, spróbuj...