Lech Czaplinek bez punktów w Goleniowie. Dominacja Iny

Jednak w 25. minucie to lechici mogli objąć prowadzenie, ale rzut karny wykonywany przez Marcina Resiaka obronił Adrian Henger. Jakby tego było mało, chwilę potem to gospodarze trafili do siatki (ładne uderzenie z woleja Michała Jarząbka). Potem Ina jeszcze podwyższyła rezultat, ale nadzieję dał przyjezdnym Jakub Kuzio. Lobem zdobył bramkę kontaktową.

Po przerwie gole strzelali jednak tylko zawodnicy Iny. Lech miał swoje szanse, ale nie potrafił ich wykorzystać. I to bezwzględnie się na nich mściło.

- Ina był lepsza, wygrała zasłużenie - przyznał Kamil Lutyński, kierownik Lecha. - Z drugiej strony wynik nie do końca odzwierciedla to, co działo się na murawie, jest zwyczajnie za wysoki - dodał.

12 bm. szansa na poprawę nastrojów - Lech zmierzy się u siebie z Olimpem Gościno.