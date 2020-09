Leśnik bez ognia, bez wiary i bez punktów. Sparta lepsza w Manowie

Trzecia z rzędu przegrana - i czwarta w ogóle - to nie jest dobry początek sezonu w wykonaniu manowian. Ekipa Kamila Chicewicza tym razem po słabym meczu musiała uznać wyższość Sparty Węgorzyno.

Wynik otworzył Charles Nwaogu, który wykończył akcję po tym, jak dostał podanie wzdłuż pola karnego i akcji skrzydłem. Po zmianie stron do wyrównania doprowadził Konrad Romańczyk. Dobił strzał Piotra Jakubowskiego z rzutu wolnego. Ostatnie słowo należało do przyjezdnych, którzy wykorzystali zamieszanie podbramkowe po dośrodkowaniu. Ten gol spotkał się jednak z dużymi protestami piłkarzy Leśnika, którzy uważali, że ich bramkarz był faulowany. Arbiter pozostał jednak niewzruszony, wlepił dwie żółte kartki najbardziej krewkim zawodnikom, z czego jedną z nich otrzymał Rafał Majtyka. To była jego druga żółta kartka, w związku z czym musiał przedwcześnie opuścić murawę.