Licealiści z Bornego Sulinowa z wielkanocnym "zajączkiem" u seniorów [ZDJĘCIA]

Akcję pomocową „Anioł mieszka po sąsiedzku” przeprowadzili członkowie szkolnego klubu wolontariusza w borneńskim LO.

- Przygotowaliśmy dziś aż 50 paczek dla najbardziej potrzebujących seniorów z Bornego Sulinowa.

To dobra okazja, aby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, że w tym świątecznym okresie do seniorów dotarło nie tylko wymierne wsparcie materialne, ale także świadomość, że ktoś o nich ciepło myśli. I to jest równie ważne, a może ważniejsze, niż sama paczka.